元朗獨行賊密碼開閘爆竊餐廳 警6小時「閃電」拘人控5罪

警方表示，昨日（19日）下午約3時接獲一名餐廳負責人報案，指其餐廳於昨日凌晨時分遭人「爆竊」，損失現金約6,000元。案件隨即交由元朗警區刑事調查隊第10隊接手調查。



人員經初步調查，相信被捕人昨日駕駛私家車到上址，輸入密碼打開餐廳鐵閘並入內搜掠，偷走收銀機內的現金後沿路駕車離去。警方翻查附近一帶的閉路電視片段，包括「銳眼」計劃下安裝的閉路電視後，並展開情報分析，迅速鎖定一名疑犯，並於接獲報案後6小時內，在元朗拘捕一名56歲姓黃本地男子，起回失物現金。

該名被捕男子已被暫控「爆竊」、「未獲授權而取用運輸工具」、「停牌期間駕駛」、「駕駛沒有登記車輛」及「沒有第三者保險而使用車輛」等5項控罪。案件於今日 （20日）上午於屯門裁判法院提堂。