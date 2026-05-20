警元朗檢大麻花依托咪酯粉末值$150萬 警拘青年情侶涉販毒及製毒

警方毒品調查科人員昨日（19日）在元朗進行反毒品行動，拘捕一名18歲本地男子及一名17歲本地女童，涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」。兩人為情侶關係。



行動中，人員搜查元朗大樹下西路一鐵皮屋，並檢獲共約1.5公斤懷疑大麻花及約989克懷疑依托咪酯粉末。行動中檢獲的毒品總市值約港幣150萬元。



兩名被捕人現正被扣留調查。他們將會被暫控各一項「販運危險藥物」罪及一項「製造危險藥物」罪，案件將於明日（21日）上午在屯門裁判法院提堂。



警方重申，販運危險藥物或製造危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。