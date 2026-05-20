珍惜生命│大圍美田邨單位傳臭味 揭58歲男住客燒炭亡
更新時間：11:05 2026-05-20 HKT
發佈時間：11:05 2026-05-20 HKT
發佈時間：11:05 2026-05-20 HKT
今（20日）早上10時20分，大圍美田邨美滿樓一單位，保安員報案指上址傳出臭味，懷疑有人暈倒屋內，救援人員接報到場，破門而入，發現單位內一名58歲男住客當場死亡，身旁有燒過的炭，相信事主燒炭自殺，警方正調查其輕生原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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