珍惜生命｜重慶大廈南亞漢圖衝馬路自殺 警員持盾制服送院

尖沙咀發生企圖自殺事件。周二（19日）晚上11時許，一名南亞裔男子於彌敦道重慶大廈對開突然情緒激動，神情異樣，並多次嘗試衝向馬路。警方接報到場，多名警員手持盾牌戒備，最後將事主制服並鎖上手銬，送往伊利沙伯醫院治理。

男子自言自語 企圖衝向車陣

目擊者稱，涉事男子初時在路邊自言自語，隨後突然意圖衝出馬路，懷疑企圖自殺。由於當時馬路上不時有車輛往來，情況一度危急。警員到場後多次對事主作出勸告但無效，為防止有人身體受傷，於是使用手銬將他制服。

據了解，事主年約30至40歲，身高約1.8米高。警方在其身上未有發現任何身份證明文件，正進一步了解其背景，以及事發時他的精神狀態，初步將案件列作「懷疑精神紊亂人士發現—有暴力傾向」處理。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service