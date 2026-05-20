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荃灣灣景花園單位失火 逾百名住客疏散 一家三口吸濃煙不適送院

突發
更新時間：01:27 2026-05-20 HKT
發佈時間：01:27 2026-05-20 HKT

荃灣今日（20日）凌晨發生火警。位於青山公路荃灣段633號的灣景花園1座，低層一個單位突然起火，導致一對母子吸入濃煙不適送院，約150名住客需緊急疏散，火警懷疑與單位內充電器起火有關。

凌晨睡房突然起火 住戶裹白布逃生

事發於凌晨零時左右，執法部門接獲該單位住戶求助，指睡房突然起火，火勢迅速蔓延。單位內兩名住戶隨即自行逃生，其中一名住戶在驚忙之中僅以白布蔽體走避至地下大堂。

消防處接報後趕赴現場，派出搜救隊登樓展開撲救。火警約於凌晨零時21分被救熄，起火單位的睡房嚴重損毀。

疑似充電器肇禍 150名鄰里深夜疏散

火警期間，大廈內約150名住客被驚醒，自行疏散至地面暫避。一對母子在逃生時因吸入濃煙感到不適，需由救護車送院治理。

消防員在火場初步調查後，相信起因與單位內正在使用的充電器起火有關，火警原因並無可疑。現場消息再次提醒市民，使用電子產品充電時應保持警惕，避免在無人看管或易燃物附近充電。

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