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荃灣灣景花園單位充電器起火 一家三口吸入濃煙不適送院 貓咪匿床下逃火劫

突發
更新時間：10:30 2026-05-20 HKT
發佈時間：01:27 2026-05-20 HKT

荃灣今日（20日）凌晨發生火警。位於青山公路荃灣段633號的灣景花園1座，中低層一個單位突然起火，住戶一家三口報稱吸入濃煙不適送院，約150名住客需緊急疏散，火警懷疑與單位睡房內外置充電器起火有關。

凌晨睡房突然起火 住戶裹白布逃生

事發於凌晨零時左右，執法部門接獲該單位住戶求助，指睡房突然起火，火勢迅速蔓延。單位內三名住客隨即自行逃生，其中一人慌忙下僅以白布蔽體走避至地下大堂。

消防處接報後趕赴現場，派出搜救隊登樓展開撲救。火警約於凌晨零時21分被救熄，起火單位的睡房嚴重損毀。

疑似充電器肇禍 150名鄰里深夜疏散

火警期間，大廈內約150名住客被驚醒，自行疏散至地面暫避。火警單位一家三口包括母親（50歲）及一對子女(分別19歲仔及17歲女)，在逃生時因吸入濃煙感到不適，需由救護車送院治理。

據了解，起火單位住有楊姓夫婦及一對子女。案發時丈夫並不在單位內。昨晚（19日）11時時許，楊的兒子將一個外置充電器放於其睡房內充電，未幾母親發現兒子睡房內的外置充電器冒煙於是報案。附近鄰居住所亦因聞到煙味及有煙從走廊冒出而報案。

人員接報到場，現場有煙及有火，消防將火救熄。於案發單位睡房床下尋獲一隻貓，沒有受傷。單位內一家三口因吸入濃煙不適送去仁濟醫院治療。消防指起火原因初步相信是因外置充電器短路所引起，起火原因沒有可疑。

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