外傭違法到僱主餐廳雜貨店「幫手」圖賺外快 入境處拘9黑工8僱主

有現職或逾期居留外傭到僱主開設的餐廳或雜貨舖，協助做雜務或「執頭執尾」，圖賺額外報酬。入境處在過去一連三日於全港各區進行了一個代號「劍魚」，主要打擊外傭在港違反逗留條件的非法勞工行動。行動中共拘捕17人，包括9名懷疑非法勞工或逾期逗留人士，及8名懷疑聘用非法勞工或涉案的香港居民。

入境事務處外傭專責調查組高級入境事務主任傅哲浩講述案情時表示，整個行動中，入境處調查人員一共搜查21個目標地點，包括餐廳、零售店鋪、髮型屋、燒烤場及工商大廈單位等。

被捕9名非法勞工或逾期逗留人士分別為1男8女，大部分是印尼籍及菲律賓籍，年齡介乎29至50歲。當中包括2名現職外籍家庭傭工、3名逾期逗留的前外籍家庭傭工、3名持有不允許僱傭工作的擔保書(俗稱行街紙)人士、及1名輸入勞工。而其餘8名被捕香港居民為2男6女，年齡介乎26至76歲，他們是涉案公司東主、負責人及被捕外傭的合約僱主等。

今次行動中，調查人員發現幾宗外傭為僱主或僱主家人經營店舖工作的個案。其中一宗個案，有外傭於合約僱主開設餐廳從事侍應、食物處理及店舖雜務等工作，調查發現涉案外傭會在晚市繁忙時段落餐廳兼職工作一至兩小時，以獲得額外酬勞。

而另一宗個案，調查人員在街市一間雜貨店拘捕一名外傭，該外傭同樣在合約僱主家人開設的雜貨店做開舖、搬貨、記帳及收銀工作，並獲得額外報酬。兩宗個案的合約僱主或店舖東主亦涉嫌協助及教唆外傭從事非法工作或聘用非法勞工而被拘捕。

另外，調查人員亦在灣仔一間髮型屋拘捕一名巴基斯坦籍非法勞工，涉嫌在店舖幫客人剪髮、吹頭及染髮，估計每次獲得數十元港幣作酬勞。店舖負責人亦因涉嫌聘用非法勞工而即時被捕。

人員發現該髮型屋主要做同鄉生意，但為掩人耳目，會在店舖櫥窗及門口貼大量海報遮擋外界視線，令街外人看不清楚店內情況，目的是逃避調查人員的追查。入境處會繼續跟進相關案件的調查工作，不排除有更多人被捕及被檢控。

傅哲浩提醒各位僱主及外傭，外傭到僱主餐廳或雜貨鋪「幫手」，不論時間長短，不論有否給予額外報酬，都是違法行為。外傭除違反逗留條件，安排外傭去鋪頭幫手的僱主亦同樣違法。

根據外傭標準僱傭合約規定，外傭只可以按照合約附錄《住宿及家務安排》為僱主料理家務。合約亦清楚列明，外傭不可以受僱於任何其他人士從事其他職務，開辦或參與任何業務。

違例者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁兩年。另外，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限人士、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

入境處重申，非法勞工固然要面臨刑事責任，而僱用不可合法受僱的人亦是嚴重罪行。任何人士如僱用不可合法受僱人士，均屬違法，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。

為加強宣傳教育，入境處推出一段全新宣傳短片，提醒各位僱主切勿聘請或者安排外傭從事非法工作。入境處官方社交媒體平台將發佈相關影片，歡迎各位瀏覽。

市民如果想舉報有關非法勞工嘅活動，可使用舉報非法勞工專線185185、傳真、電郵或利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處作出舉報。