珍惜生命｜元朗38歲男子墮樓 當場不治
更新時間：05:48 2026-05-19 HKT
發佈時間：05:48 2026-05-19 HKT
發佈時間：05:48 2026-05-19 HKT
元朗發生墮樓事件。周日（18日）晚上10時01分，警方接獲一名女子報案，指其38歲丈夫懷疑於青山公路－元朗段142號企圖自殺。警員接報趕至現場，其後發現男事主倒臥大廈對開位置。救援人員經檢查後，證實男子當場不治。
警方經初步調查，相信男事主從上址一單位墮下，現場未有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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