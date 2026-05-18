深水埗富昌邨六旬婦倒斃屋內 34歲細女伴屍2日 大女上門揭發

深水埗富昌邨揭發女兒伴母屍悲劇。今日（18日）下午1時49分，警方接獲一名女子報案，指其居於富盈樓的母親和妹妹失去聯絡。人員到場入屋調查，發現66歲姓戴母親已明顯死亡，其34歲同姓女兒一直在旁伴屍，並無受傷。

據悉，女死者生前有糖尿病、高血壓等多年，伴屍的二女則有精神問題。自2024年丈夫去世後，戴婦和二女一直居於富盈樓中層單位，42歲大女則已遷出 。

大女於上周六(16日)早上到達上址探望，當時母親及妹妹均無異樣。至今(18日)早上，有內地親戚上門打算探望戴婦，但沒有人應門，其後通知大女。大女到達單位敲門時，亦沒有人應門，遂報警求救。

二女其後自行開門，消防及警察到場後，看見戴婦於廳中的梳化坐着，明顯已經死亡，二女報稱母親16日下午已經坐在梳化上，並無反應，相信當時已經死亡。

警察檢查死者身體，沒有發現任何可疑傷痕，死因有待確定，案件沒有可疑，交由深水埗警區雜項調查隊跟進。二女事後被送往明愛醫院檢查。