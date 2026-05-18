珍惜生命│北角港運城19歲少女服藥昏迷 送院不治

今日（18日）早上8時41分，北角港運城1座一名19歲姓王少女，被發現在家中暈倒，家人大驚報警。現場是丹拿道51號，人員到場將女事主送往律敦治醫院，但終告不治。

警方調查後，初步相信王女曾服用過量藥物，死因有待驗屍後確定。據悉，女事主患有情緒病。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service