青山發電廠運煤船男工暈倒亡 家屬黯然認屍

上周六（16日）屯門發生工業意外，55歲姓許男工人被發現在一艘運煤船上暈倒，送院不治。今日（18日）早上，死者的親屬由工業傷亡權益會派員陪同下，到葵涌公眾殮房辦理認領遺體手續。眾人黯然神傷，其後離去。

死者親屬由工會代表陪同，到殮房認屍。梁國峰攝

死者親屬認屍，黯然神傷。

事發於上周六早上10時許，涉事的運煤船停泊在龍耀街一船位，其間許男被發現昏迷倒卧在船上梯間。他被送往屯門醫院搶救，其後不治，警方列作「工業意外」處理。

據悉，涉事運煤船由印尼出發將煤運送到香港，之後停泊在中電青山發電廠碼頭。許男是中電青山發電廠承辦商工人，於今年1月開始受僱，負責清理運煤船上的殘餘煤渣，工作時間為早上8時至下午5時。事發當日他負責清潔1號及4號船艙，並與兩名工人在4號船艙的出入口等候主管指示，惟其間他失去蹤影。兩名工人到處搜索，發現他昏迷倒卧船艙管道內。消息指，許男當時有佩戴安全帽、安全鞋、安全護目鏡及手套，身上沒有可疑傷勢。

中電事後已即時暫停所有相關工序並展開內部調查，強調會全力配合相關政府部門的調查工作。