大圍世界花園泰籍女傭廁所內昏迷 送院死亡
更新時間：10:39 2026-05-18 HKT
發佈時間：10:39 2026-05-18 HKT
發佈時間：10:39 2026-05-18 HKT
今日（18日）早上6時25分，大圍龍柏街9號世界花園一名52歲泰籍女傭，被發現在單位的廁所內暈倒，其僱主報案。救護員趕到現場，女傭昏迷，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院後，證實死亡。
消息指，女傭持香港身份證。警方正調查事件，死因有待驗屍後確定。
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