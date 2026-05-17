珍惜生命│南昌邨七旬翁失蹤4日 被發現藍田山坡自縊亡

藍田有人上吊死亡。今日（17日）早上11時50分，有行山人士途經澳景路一山坡處，發現一名男子在一棵樹上自縊，於是報案。救援人員趕到現場，惜事主已當場不治。警方正調查死者身份及事件原因。

警方於現場沒有檢獲遺書，初步相信死者71歲姓劉，5月13日下午離開其位於南昌邨的住所後便告失蹤，其朋友今日向警方報案。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service