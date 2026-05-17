珍惜生命｜竹園北邨88歲翁墮樓 倒臥平台當場氣絕
更新時間：07:43 2026-05-17 HKT
發佈時間：07:43 2026-05-17 HKT
發佈時間：07:43 2026-05-17 HKT
黃大仙發生高處墮下案件。今日（17日）凌晨4時01分，竹園北邨桃源樓的保安員巡邏時，發現一名男子昏迷倒臥在商場平台上，懷疑由高處墮下，遂報警求助。
救援人員接報趕至，經檢驗後證實事主已當場死亡，無需送院。消防隨後協助將遺體由平台運回地面。警員在場展開調查，證實死者為一名88歲姓陳男住客，相信他由上址一單位墮下。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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