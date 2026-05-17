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荃灣城門道30歲男子自縊 叔父發現報警送院不治

突發
更新時間：07:37 2026-05-17 HKT
發佈時間：07:37 2026-05-17 HKT

荃灣發生墮坡及自縊意外。周六（16日）晚上8時許，一名男子報案，指其30歲鄭姓姪兒在城門道一處山坡懷疑自殺。

警方接報趕赴現場，於山坡一棵樹上發現事主以布帶上吊，隨即將他解下。事主當時已陷入昏迷，由救護車緊急送往仁濟醫院搶救，惜最終證實不治。

警員在現場進行初步調查，未有檢獲遺書。據悉，事主近期情緒出現異常，警方正了解其生前狀況及輕生原因，死因有待驗屍後進一步確定。

 

 

 

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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