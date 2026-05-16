海關搜查犬BB命名大賽今舉行頒獎禮 陳子達強調加強打擊寵物走私

搜查犬一直是海關忠實可靠的拍檔，協助執行緝毒及堵截走私工作。海關去年11月自行繁殖9隻拉布拉多尋回犬BB並舉行命名比賽，今日（16日）於香港專業教育學院（葵涌分校）舉行頒獎典禮，令一眾得獎市民與獲命名的搜查犬共聚，與民同樂。

海關關長陳子達致辭時表示，海關搜查犬隊伍成立時，只有4隻搜查犬，發展至今已有超過70隊隊伍，58隻搜查犬服役，16隻正接受培訓。以往的搜查犬主要在海外或內地購入，相關人員要到當地培訓，現時海關自行繁殖的搜查犬今年已是第6胎，已具備能力為部隊培訓搜查犬，亦成為世界海關組織其中一個培訓中心。

海關與職業訓練局達成專項合作計劃，讓海關領犬員教導學生基本控犬技巧，又向懲教署、警署及機場保安等部門分配搜查犬，讓犬隻在前線服務社會。他強調，海關會加強前線執法及情報收集，盡力打擊寵物走私。

早前海關公布9隻搜查犬BB命名為Eager、Xavi、Cora、Equo、Lumi、Sika、Ivar、 Orli、Rissa，9隻的名稱第一個字母串連起來，就是英文「EXCELSIOR」（精益求精），寄望牠們在訓練和工作上表現精益求精的精神，成為海關得力助手。頒獎典禮上，得獎者可以和搜查犬互動，另有搜查犬示範及攤位，讓公眾了解搜查犬的訓練和工作。

海關指揀選搜查犬時會傾向選擇「貪玩」的犬隻，由於牠們搜尋意欲高，更有效為海關日常工作提供協助。當搜查犬年滿1歲後，會訓練10星期，包括與領犬員建立默契及識別毒品等，通過考核才可正式服役，同時亦會因應部門發展及犬隻性格，決定牠們的工作範疇。