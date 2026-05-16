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海關督察招聘體驗日 逾1000人報名參與

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更新時間：19:14 2026-05-16 HKT
發佈時間：19:14 2026-05-16 HKT

海關督察招聘體驗日今日（16日）於香港海關學院舉行，吸引超過1000人報名參與。參加者透過講座收到最新投考資訊同準備心得，其間更可體驗體能測驗項目，為正式考核做好準備。

海關督察將於5月21日至6月10日公開招聘，而關員職位亦繼續全年接受申請。海關指，將在2027或2028年畢業的大學本科生亦可申請海關督察職位，成功通過考核後，可獲得有條件取錄，在指定時間內完成相關學位，並通過聘任程序，便可在畢業後加入海關。

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