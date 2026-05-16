青馬職員車禍亡｜死者工友簡單路祭 失散多年兒子出席表孝意

長青公路奪命交通意外，64歲死者何慶春（春哥）慘遭貨車撞斃，今（16日）中午，約30名工友到場進行簡單路祭，死者失散多年的兒子亦有出席。據悉，死者與前妻離婚後，子女由母親湊大，與死者已沒有聯絡約20年，他們從新聞報道得知消息，今晨主動聯絡警方。

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據了解，路祭是死者工友自發舉行，中午12時開始，約30人在場對開路肩拜祭，他們一切從簡，沒有找來喃嘸佬，工友先後上香遙祭，向春哥出事的位置躹躬，場面哀傷。

據悉，春哥與妻子離婚後一直獨居，與子女失蹤約20年，他出事後有朋友在網上尋人，該人今晨又在網上回覆指：「 今朝警察已經搵到佢屋企人，會一齊去路祭，多謝咁多位嘅幫忙」。

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春哥於2008年起擔任青馬管制區交通督道員，前日下午5時許，一輛七人車沿青馬大橋往九龍方向行駛，在彎位落橋期間因爆胎停下，春哥獲派前往處理，獨自駕駛黃色巡邏車到達，落車短短數分鐘，即遭一輛順豐速遞密斗貨車撞斃。

網上今日流出一條短片，春哥當時位處七人車與巡邏車，一輛順豐速遞密斗貨車駛至收掣不及，猛撼巡邏車車尾，將巡邏車推前掃跌春哥，貨車餘勢未了向前衝，將春哥輾過，最終傷重死亡。

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