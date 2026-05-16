珍惜生命｜32歲男子青衣蹈海 船員發現報警 惜送院不治

昨晚（15日）深夜10時55分，警方接獲貨船船員報案，指發現一名男子在青衣貨櫃碼頭路對開海面漂浮，懷疑溺水。

救援人員趕至現場，消防員隨即將事主救起，惟當時32歲的男事主已陷入昏迷。救護員立即將他送往瑪嘉烈醫院搶救，惜終證實不治。

警方在現場搜查後，並未發現遺書。經初步調查，案件目前列作「自殺」處理，死者的確切死因仍有待驗屍後進一步確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

來源網址 : 珍惜生命西貢英籍翁村屋燒炭尋短-送院搶救後不治 | 星島頭條

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