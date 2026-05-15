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消防處就未進行消防系統年檢發出2024張傳票 是上年同期的4.7倍

突發
更新時間：16:20 2026-05-15 HKT
發佈時間：16:20 2026-05-15 HKT

消防處今日（5月15日）講述針對消防裝置及設備年檢而展開的全港特別執法行動，消防處助理消防區長(檢控)鄭建龍表示，自2024年7月開始，消防處進行全港性特別巡查行動，就全港18區目標住宅及商住大廈，視察其消防裝置及設備年檢，目標今年第四季內完成巡查全港逾4800幢目標建築物。

消防處助理消防區長鄭建龍講述行動成效。劉漢權攝
消防處助理消防區長鄭建龍講述行動成效。劉漢權攝

迄至今年4月30日，消防處就當中14區巡查了近3300幢大廈，向沒有做年檢的大廈作出檢控，當中有兩幢大廈，涉及兩個業主立案法團及七名業主，因無安排其大廈作消防年檢，而被消防處檢控，案件在觀塘裁判法院進行聆訊後，被判罪名成立，被判罰款及留有刑事紀錄。

截至今4月30日，消防處已完成419宗檢控，當中涉及60幢建築物、44個業主立案法團、167名個別業主。全部案件經過不同裁判法院進行聆訊，並已被判罰款，總罰款額超過港幣33萬元。　

經過消防處巡查及檢控，當中超過七成樓宇已做回年檢工作，至於未進行年檢的大廈，消防處會繼續跟進。不排除有進一步檢控行動。若法團或業主有困難，處方將提供技術支援，或安排地區防火委員會協助進行年檢。  

除檢控及執法工作外，消防處會聯絡地區的防火委員會，要求委員會以地區影響力，協助相關大廈進行年檢，稍後消防處亦會公布未有進行年檢的大廈名單。鄭建龍強調，消防處打擊大廈無做消防年檢的力度不斷增加，由2024年開始，整體檢控宗數由961宗，上升到2025年的1391宗，而今年至4月30日，檢檢控數字增至2024宗，是上年同期的4.7倍。

對於今年1至4月就樓宇消防裝置及設備未進行年檢，共發出2024張傳票，是去年同期的4.7倍，亦較去年全年的1361張傳票多。鄭建龍解釋，由於舊式住宅及商住樓宇的消防風險較高，已作出主動巡查及檢控，不斷加重執法力度，因此檢控數字有所上升。鄭建龍又認為處方執法成效非常高，未來將持續執法，並按社會的需要及趨勢，作出風險評估，加強執法。

鄭建龍強調，為大廈進行消防年檢是所有大廈業主及法團的責任，根據香港法例第95B章，消防裝置及設備規例第8條表示，擁有任何處所內消防裝置及設備的人，均必須每12個月安排註冊承辦商，為其消防裝置至少進行一次檢查，無進行年檢不止違法，更是相當危險行為。如系統毀壞，無人跟進維修，萬一火警發生，形成消防真空狀態，直接威脅居民的安全。消防處強調及呼籲所有業主及法團，均必須定期安排其消防裝置系統進行年檢，以保障市民安全。他指當局正計劃修訂《消防條例》，若責任人未有保持消防裝置時刻有效操作，最高罰款會由現時5萬增至50萬元，以提高阻嚇力。

 

 

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