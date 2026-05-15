東涌裕東苑單位電器起火 消防救熄 睡房檢8旬女住戶焦屍

東涌發生火警。今晨（15日）凌晨4時43分，警方及消防接獲多名市民報案，指裕東苑喜東閣一單位起火，現場冒出濃煙。消防接報後趕至現場，動用一喉及一煙帽隊進行灌救，至5時22分將火救熄，其間疏散約300名住客。

消防員經初步調查，相信是插住拖板的電器起火。人員在單位睡房內發現姓石(82歲)女住戶的焦屍，現場暫時沒有發現任何助燃劑，死者死因仍在調查中。

裕東苑業主立案法團主席周女士表示，女死者獨居於上址單位，生前有拾荒習慣，除在屋內堆積大量雜物外，亦曾將物品堆放於走廊位置，傳出異味及影響環境衛生。其後法團尋求社工協助，經社工跟進後，去年情況有所改善，走廊雜物亦已清理。據悉，今晨發生火警時，消防員發現單位內仍有大量雜物，進入單位搜救亦有一定困難。現時，當局正積極聯絡其家人跟進事件。