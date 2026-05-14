Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛頭角奪命車禍│死者為明愛牛頭角牙科診所手術助理 明愛對此深感哀痛

突發
更新時間：13:01 2026-05-14 HKT
發佈時間：13:01 2026-05-14 HKT

釀成1死4傷的牛頭角奪命車禍，31歲姓徐女子不幸右腳被軋斷，目前情況仍然危殆。據了解，徐與死者均為明愛牛頭角牙科診所牙科同事，香港明愛今（14日）晨在官網發表聲明，對事件深感哀痛，並向逝者家屬致以最深切的慰問。此外，車禍現場仍被圍封，有市民獻花致祭，悼念死者。

香港明愛表示，昨天牛頭角彩霞道休憩處對開發生了一宗致命的交通意外，明愛牛頭角牙科診所的一名牙科手術助理在事故中不幸離世，另一名職員亦身受重傷，目前正在醫院接受治療。

明愛又指，兩名職員是香港明愛大家庭的重要一員，我們對此深感哀痛，並向逝者家屬致以最深切的慰問。意外發生後，明愛團隊及社工已立即前往醫院，全力支援傷者及亡者家屬所需的協助。同時，明愛亦會為其他受影響的職員提供心理輔導及情緒支援，陪伴他們度過這段艱難時刻，共同面對失去同袍的悲痛。

右腳被軋斷的姓徐（31歲）女傷者，目前情況仍然危殆，仍在伊利沙伯醫院留醫。另姓楊（62歲）及姓馬（62歲）夫婦均情況嚴重，姓吳（70歲）的士司機情況穩定。

另外，彩霞道近振華道交界的彩霞道休憩處入口的車禍現場，花槽石壆碎裂，足見的士撞擊力之大，現場仍被圍封，有市民今晨帶來兩束黃色及白色的鮮花，默默放置在休憩處的花槽石壆旁邊悼念。一名女子中午到來獻花，雙眼帶點淚光，她表示是死者同事，同在明愛牙科診所任職，死者在明愛牙科診所工作十多年，形容死者「好好人」，當時與另一同事午膳後返公司途中不幸遇意外。

 相關報道：牛頭角的士剷行人路 兩女途人捱撞1死1昏迷 7旬司機及兩乘客同送院

事發於昨午1時許，70歲姓吳男司機駕駛的士，沿振華道第二線落斜，其間的士失控剷上行人路釀成1死4傷意外。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華，北京人民大會堂外廣場舉行歡迎儀式。央視截圖
03:05
特朗普訪華︱2個多小時雙邊會談結束 特朗普即赴天壇參觀︱不斷更新
大國外交
1小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
14小時前
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
02:28
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
社會
4小時前
的士落斜直剷行人路撞途人 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊。Facebook群組 車cam L（香港群組）影片截圖
01:30
牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊
突發
13小時前
利智、李連杰全家福絕密曝光 42歲利智顏值驚人征服功夫皇帝 李連杰現身在美國出行需攙扶
利智、李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服功夫皇帝  李連杰現身在美國出行需攙扶
影視圈
5小時前
世界盃︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
世界盃2026︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
社會
7小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
20小時前
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
《愛回家》證實即將完結  李泳豪講到想喊：佢哋係我屋企人  呂慧儀一動作送暖豪仔極窩心
影視圈
16小時前
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭
新盤速遞
8小時前
牛頭角的士奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛頭角奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
時事熱話
4小時前