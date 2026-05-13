Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛頭角車禍｜田北辰倡設高齡司機最高工時 或強制退休年齡

突發
更新時間：22:53 2026-05-13 HKT
發佈時間：22:53 2026-05-13 HKT

牛頭角彩霞道及振華道交界，今日（5月13日）下午一名70歲的士司機落斜時失控，駕車剷上行人路，直撼兩名女途人，其中一人雙腳被軋斷慘死，另一人則右腳甩脫昏迷，目前仍在搶救。翻查資料，政府目前爭取年內收緊商用車司機體檢門檻。實政圓桌召集人田北辰則指出，隨年紀漸長，人的專注力必定難以維持，進一步建議政府應為強制退休年齡、或高齡人士最高工時立例。

相關報道：牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳

田北辰表示，暫時未知意外是否涉及70歲的士司機健康問題，但隨著年齡增長，人的專注力不能長時間維持：「雖然我唔係專業司機，但都揸慣車。我今日揸長程兩三個鐘都仲得，但如果再耐，我自己都驚。」他建議本港應為強制退休年齡立例，例如考慮75歲人士是否設最高工時的限制，亦可能到80歲就要強制退休等，直言各界都應要正視人口老化這個社會問題。

翻查今年1月報道，運輸及物流局建議修訂《道路交通（駕駛執照）規例》，將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降低至65歲，並縮短其駕駛執照有效期，由3年減至1年，即「一年一檢」方可續領牌照。政府亦同時建議提高商用車司機視覺能力的要求，以涵蓋「視力」和「視野」。當局爭取今年第二季落實新安排。

相關報道：商用車司機體檢門檻擬降至65歲 業界憂流失「半退休」人手 議員倡增腦退化測試

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
牛頭角的士剷上行人路釀5傷 兩女途人捱撞一死一昏迷
01:38
牛頭角的士剷行人路 兩女途人捱撞1死1昏迷 7旬司機及兩乘客同送院
突發
7小時前
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
方皓玟首開腔回應樂風創辦人周佩賢死訊 自揭同居真相 不知對方財困：很傷心，接受不到
影視圈
6小時前
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
01:38
牛頭角車禍｜司機涉危駕被捕 死傷兩女為屯醫同事 分別遭軋斷雙腳右腳
突發
52分鐘前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
2026-05-12 08:00 HKT
太子花墟超羣餅店5.17結業！屹立近60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
超羣餅店太子花墟店結業！屹立60年 為全港首間西餅店 店員證實：租約期滿
飲食
10小時前
美國總統特朗普抵達北京開始訪華。
01:03
特朗普訪華︱團隊抵達下榻酒店 逾百人圍觀車隊駛過︱持續更新
大國外交
2分鐘前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
5小時前
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
極侮辱3字母！越籍港女首日返工老闆短訊送「專屬花名」 怒退群組告上平機會：2026仲有人咁講笑？平機會有回應｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
樂風集團證實創辦人周佩賢離世 讚揚生前致力貢獻地產界 訪問曾說「逆市中已盡力」
商業創科
12小時前
樂風創辦人燒炭亡 旗下樓盤後續命運惹關注
樂風創辦人燒炭亡 旗下樓盤後續命運惹關注 旺角Elize Park已沽清 參考恒大珺瓏灣看影響
樓市動向
10小時前