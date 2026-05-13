18歲輟學少年淪毒品倉管 警觀塘工廈埋伏拘人 揭商業文件藏百萬元毒品

一名中四輟學的18歲少年，疑受販毒集團金錢利誘，為每單分銷約1,000元的酬勞甘願鋌而走險。秀茂坪警區人員經深入調查及翻查監控片段後，今日（5月13日）凌晨於觀塘工廈埋伏，搗破一個毒品分銷中心。行動中檢獲共2.3公斤、總值逾百萬元的毒品，並發現販毒集團刻意將毒品藏於加工後的A4文件夾層內。

秀茂坪警區特別職務隊人員根據線報，並翻查銳眼計劃下的閉路電視片段及經深入調查後，今日凌晨派員埋伏，搗破位於觀塘偉業街一工廠大廈的毒品儲存分銷中心。行動中，警方拘捕一名18歲本地男子，並在其身上及該單位內檢獲總值逾100萬元的毒品。

秀茂坪警區特別職務隊督察陳卓瑤表示，案中發現的毒品包括約1.9公斤懷疑氯胺酮，和約400克懷疑可卡因，以及一批懷疑毒品包裝工具。警方發現，販毒集團為掩人耳目，將毒品藏於一批A4商業文件夾層內，並將文件過膠處理，並將倉庫設置於人流密度高、工廈林立的區域，企圖掩人耳目。

被捕少年報稱為兼職倉務員，據悉中四輟學，懷疑受販毒集團金錢利誘「搵快錢」，擔任毒品倉管及派送員，每次分銷約1000元。他涉嫌「販運危險藥物」被捕，將被暫控一項販運危險藥物罪，案件將於明日（5月14日）上午在觀塘裁判法院提堂。

秀茂坪警區特別職務隊督察陳卓瑤交代案情。