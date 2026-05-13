海關破將軍澳毒品倉庫 再搗筲箕灣分銷中心 檢2700萬元貨拘無業男

海關昨日（5月12日）分別在將軍澳和筲箕灣，搗破一個毒品儲存倉庫及一個毒品分銷中心，檢獲約35.7公斤懷疑可卡因、235克懷疑氯胺酮及64克懷疑霹靂可卡因，共約值2700萬元，並拘捕涉案無業男子。

海關表示，關員昨日在將軍澳截查一名可疑男子，在其行李箱及背囊內，發現約30公斤懷疑可卡因，隨即將其拘捕，並帶往附近一住宅搜查，再發現5.4公斤懷疑可卡因。隨之，關員根據調查線索，將男子押至筲箕灣一工廈單位搜查，進一步檢獲約 307克懷疑可卡因、235克懷疑氯胺酮、64克懷疑霹靂可卡因及一批包裝工具。

被捕31歲本地男子報稱無業，將被控3項販運危險藥物罪名，案件將於5月14日在觀塘裁判法院提堂。海關提到，販毒集團利用私隱度高且保安嚴密的住宅，以掩人耳目儲存毒品，並利用另一工廈單位分銷毒品，試圖增加海關調查難度，但最終仍被海關阻截。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川。