2025網安報告｜科技日新月異攻擊門檻降低 警方引入AI「以科技應對科技」

警方歸納去年面對的網絡安全挑戰，包括利用人工智能進行網絡犯罪、針對雲端服務的攻擊、供應鏈與第三方漏洞入侵、物聯網安全風險，以及針對Web3與區塊鏈的攻擊。網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪談及人工智能(AI)的應用，他說AI降低了攻擊門檻，不但可以自動生成大量釣魚訊息或惡意軟件，更能透過深偽技術突破身份驗證，但同時亦可以是應對網絡安全威脅的手段，目前警方已於不同項目上加入人工智能系統，實行「以科技應對科技」的策略。

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網罪科總警司林焯豪特別提到量子技術雖仍未普及，但其長遠風險不容忽視。曾志恒攝

林焯豪預測新型技術網絡安全威脅，除了區塊鏈、雲端運算、衛星技術及人工智能的潛在風險，他特別提到量子技術雖仍未普及，但其長遠風險不容忽視，未來一旦具備破解現行加密標準的能力，將可能對金融科技、數碼基建及關鍵通訊構成系統性威脅，因此更需要及早準備。

警方提醒，要有效抵禦網絡威脅，必需建立全面的網絡安全策略並採取主動防禦措施，不論個人或企業，都應該管好身份和權限、減少可被攻擊的入口、並將網絡安全變成日常，履行「看得見、查得到、復原得到」原則。

網罪科會繼續加強國際及公私營合作，並推進完善法律法規和網絡防禦的準備工作，包括今年8月與香港互聯網註冊管理有限公司合辦「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽2026」，以全面提升香港整體網絡安全防禦水平。

網罪科(網絡安全、法理鑑證及訓練)高級警司梁靄琳(左)、網罪科總警司林焯豪(中) 及網罪科網絡安全組警司許綺惠(右)講述本港科技罪案情況。曾志恒攝