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珍惜生命｜西貢英籍翁村屋燒炭尋短 送院搶救後不治

突發
更新時間：03:50 2026-05-13 HKT
發佈時間：03:50 2026-05-13 HKT

周二（12日）下午1時許，警方接獲海下路一名外傭報案，指一村屋內有煙冒出。人員接報到場，發現一名外籍男子倒臥在村屋的客廳，旁邊有一盤燒過的炭，他昏迷被送往將軍澳醫院治理，其後被證實死亡。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

據了解，事主為英籍，持香港身分證，有身體病記錄。

 

防止自殺求助熱線：

 

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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