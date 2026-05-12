旺角女情侶棄狗｜愛協指金毛狗B已安樂死 患末期狗瘟極痛苦 無法飲水持續抽搐

一對分別28及39歲的本地女性伴侶，早前懷疑將一隻年幼患病的金毛尋回犬，棄於旺角黑布街後巷垃圾桶。警方經翻查閉路電視後，昨日（5月11日）在何文田一單位將她們拘捕，揭發案件背後有人疑涉走私動物，單位內另外3隻狗亦由愛護動物協會帶走照顧。至今日（5月12日）警方與愛協一同見記者交代案情，提到被棄的金毛幼犬患有末期狗瘟，病情嚴重，持續抽搐甚至無法飲水，經搶救後可惜已回天乏術，獸醫團隊商議後決定為其安樂死。

愛協獸醫試圖多種治療 惟回天乏術

香港愛護動物協會檢核部主管（調查及行政）秦美怡提到，金毛幼犬被帶到青衣中心治理，獸醫檢查後發現幼犬患有末期狗瘟。末期狗瘟是一種高度傳染性病毒疾病，影響幼犬呼吸、腸胃以及神經系統。愛協獸醫團隊曾經為幼犬提供包括藥物、抗生素以及輸液治療，然而幼犬已病入膏肓，出現持續抽搐、甚至無法自行飲水情況。由於幼犬已失去基本生活能力，承受著極大痛苦，愛協多位獸醫共同評估後，決定為幼犬安樂死，免除其痛苦。

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另外3狗未患狗瘟 健康正常

至於涉案單位另外3狗，愛協經檢查其健康正常，未有患上狗瘟。愛協對事件予以最嚴厲譴責，批評涉案人將狗隻當垃圾棄置，行為冷血殘忍，完全不能接受，提醒市民飼養動物是一生的承諾，主人有責任提供合適照顧、適當醫療，及安全居住環境給動物。愛協呼籲市民不要購買來源不明動物，以及呼籲政府盡快修訂《防止殘酷對待動物條例》，提高罰則以反映案件嚴重性。

涉案兩女保釋候查

旺角警區刑事調查隊第10隊主管偵緝督察葉皓霖表示，於5月9日早上，警方接獲一名清潔工人報案，指於旺角一個垃圾桶內，發現一隻懷疑被遺棄的幼犬。幼犬為3個月大金毛尋回犬，身上沒有晶片。經深入調查及獲區內動物診所協助後，警方5月11日在何文田一單位拘捕兩名分別為28及39歲的本地女子，涉嫌「殘酷對待動物」罪，兩女現獲保釋候查，6月中旬向警方報到。

左起：旺角警區刑事調查隊第10隊主管偵緝督察葉皓霖、愛協檢核部主管（調查及行政）秦美怡

警方亦在單位內發現多3隻狗，其狀況良好，已由愛協照顧。據悉，涉案兩女為情侶關係，居住於何文田一500呎單位，單位內另外3狗有晶片針卡等，惟另外3狗來源仍待調查。至於金毛狗B被發現時身上的辣椒油，相信是被棄垃圾桶後，其他人扔垃圾期間所沾染。

警方懷疑有人透過網上平台購買犬隻，並走私來港。至於狗隻被走私來港是否會再轉售，警方稱此為調查方向之一，惟案件即將進入司法程序，目前不便透露更多資訊。警方提醒市民，走私動物來港不單觸犯法例，而且被走私動物也可能有健康風險，也對市民及香港其他動物帶來感染機會。警方強調重視所有殘酷對待動物案件，也絕不容許任何殘酷對待動物行為。

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警方展示涉案證物，包括疑犯衣著。

幼犬感染狗瘟致死率達八成

愛協資料顯示，狗瘟是一種由犬瘟熱病毒引起的致命傳染病，在香港很常見，尤其是未接受任何疫苗注射的幼犬。這病毒透過染病狗隻的分泌物，例如：口水及鼻水傳播開去。任何年齡的狗隻都有機會被感染，但2至6個月大的幼犬較易受感染。

狗瘟早期病徵通常在被感染後3至6日出現。輕微病徵包括食慾不振，眼分泌物增多及發燒。病情之後可繼續惡化，呼吸、消化及神經系統會被影響。病徵包括打噴嚏、流鼻水（透明或黃綠色）、流眼水、痰多咳嗽及肺炎、嘔吐腹瀉導致缺水及電解質失衡、肌肉抽搐及抽筋。有些狗的牙齒表面珐瑯質會被破壞變得不平滑，爪墊及鼻子亦可能硬化。狗隻染上狗瘟後的死亡率可超個 50%，幼犬的死亡率更可達 80%。很多康復的狗隻亦會受肺部受損等長期病患困擾，牙齒珐瑯質被破壞及爪墊硬化等將維持一生。

定期注射疫苗可以有效防止狗瘟。幼犬視乎年齡需接受2至3次疫苗。香港愛護動物協會建議幼犬在6星期大接受DP疫苗，然後在8星期大接受 DHPPi+L 疫苗直至12星期大以後，之後每年一次。如家中最近有狗隻因狗瘟而死亡的話，最少要等一個月才可再養新狗，與此同時要以1:49漂白水徹底清潔環境。