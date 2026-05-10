Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新聞追擊｜跨境生活成風 議員促政府與時並進 檢視各項服務住址證明要求

突發
更新時間：07:01 2026-05-10 HKT
發佈時間：07:01 2026-05-10 HKT

近年隨著大灣區融合加速，不少「港漂」及本地市民選擇跨區生活，由於他們仍需香港地址以處理日常通訊、求職或申請部份政府服務，因而衍生出租香港地址及信箱的「灰色」服務。有立法會議員認為，在「一小時生活圈」的環境下，政府或需與時並進，檢視各項服務對住址證明的行政要求。

相關報道：新聞追擊｜小紅書公然有人偽造住址證明 專向北上定居高才通及港漂服務

據了解，目前選民登記已接受內地地址作登記，但其他服務對內地住址的接納程度不一，私人企業求職時，是否接受內地住址亦視乎個別公司要求。民建聯立法會議員葛珮帆表示，在「大灣區一小時生活圈」以及鼓勵大灣區人員往來的背景下，可檢視各項服務對住址證明的要求，避免因行政規定造成市民不便。

近年隨著大灣區融合加速，不少「港漂」及本地市民選擇跨區生活。資料圖片
近年隨著大灣區融合加速，不少「港漂」及本地市民選擇跨區生活。資料圖片

她指出，現時不少港人在內地居住、在港工作，若部分服務不設居住限制，可考慮與時並進放寬限制，尤其對於在內地安老的長者，既然政府鼓勵長者北上安老，若他們在港已無住處，卻因缺乏住址證明而無法申請部份福利或服務，更需考慮為他們放寬提供在港住址的限制。

葛補充，政府正推動「智方便」（iAM Smart）等科技應用，務求做到「一網通辦」，電子化無疑是未來趨勢，透過科技便利跨區人士，不過任何放寬都非「一刀切」，必需按個別服務目的檢視是否合理，若服務旨在提供給在港居民或需核實居住身分，要求提供住址證明實屬合理。

對於市民出租自家地址或信箱予他人收信、甚至作為住址證明的情況，葛珮帆提醒，填寫他人住址進行申報，相關行為存在法律責任與安全隱患，而將信箱出租的市民，此舉等同將自己及家人置於風險之中，若租用地址者利用該地址用作任何違法用途，或向財務公司借貸後失蹤，屆時受害的將是出租地址的屋主及其家人。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
TVB主播陳嘉欣報新聞犯罕見錯誤  尷尬度堪比關家姐「佛都有火」？  曾被封真實版新聞女王
影視圈
15小時前
李泳豪絕地反擊公開無刪剪錄音 揭李泳漢刪重點營造假象兼暴力恐嚇 為老竇甘做箭靶：有咩就話係我
李泳豪絕地反擊公開無刪剪錄音 揭李泳漢刪重點營造假象兼暴力恐嚇 為老竇甘做箭靶：有咩就話係我
影視圈
10小時前
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
肥媽怒斥李泳漢行徑離譜「係咪人嚟㗎？」 早知李家鼎瞓身養大仔一家：伸手就有畀我都唔做
影視圈
13小時前
薛家燕心疼81歲李家鼎落淚消瘦 唔信鼎爺被豪仔經濟封鎖 勸李泳漢自力更生：做看更都有兩萬
11:39
薛家燕心疼81歲李家鼎落淚消瘦 唔信鼎爺被豪仔經濟封鎖 勸李泳漢自力更生：做看更都有兩萬
影視圈
17小時前
呢嚿嘢叫乜名？ 香港幾代人各有說法 「卷蛋」和「瑞士卷」外還有一別名｜Juicy叮
呢嚿嘢叫乜名？ 香港幾代人各有說法 「卷蛋」和「瑞士卷」外還有一別名｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
房委會推「青年計劃」白表抽居屋！40歲以下單身/家庭 可獲多一個抽籤號碼 即睇申請方法
生活百科
14小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女墮崖連撞岩壁3次亡 披時代少年團宋亞軒應援旗
瑪琉岩瀑布｜16歲女墮崖連撞岩壁3次亡 披時代少年團宋亞軒應援旗
即時中國
14小時前
「浪漫鬥士」周三谷草賽事將初配潘頓。
潘頓擸了兩匹「浪漫」系帥權
馬圈快訊
13小時前
將軍澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌寫法「點解後面一定拖住」網民解答與歷史原因有關？
將軍澳市中心=尚德邨？港人好奇路牌寫法「點解後面一定拖住」網民解答與歷史原因有關？
生活百科
20小時前
向華強細仔向佑新歡曝光 迷戀大9歲失婚紋身女變「躺平」 辣㷫向太怒轟：絕不承認這種女人
向華強細仔向佑新歡曝光 迷戀大9歲失婚紋身女變「躺平」 辣㷫向太怒轟：絕不承認這種女人
影視圈
12小時前