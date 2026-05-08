涉圖搶3女手機及4宗店舖盜竊罪 28歲摩洛哥籍男落網明提堂

警方在本周三（5月6日）分別接獲3名年齡由28至58歲的女子報案，指當日凌晨約1時，在跑馬地禮頓道及成和道一帶，被一名外籍男子企圖搶去手提電話，惟男賊搶掠失敗後逃去。



灣仔警區重案組人員接手調查，經翻查閉路電視及深入分析，同日（6日）下午約4時在灣仔區皇后大道東一酒店單位以涉嫌「企圖搶掠」拘捕一名28歲摩洛哥籍男子，相信與上述三宗企圖搶掠案件有關。



人員經一步調查，相信被捕人亦與4宗由4月30日至5月6日，在灣仔及中區發生的店舖盜竊案有關，損失的財物總值約19000元包括兩隻Apple Watch和兩副太陽眼鏡。行動中，人員亦起回部分失物。案件交由灣仔警區重案組繼續跟進。



被捕男子報稱不適，清醒被送往律敦治醫院治理。他稍後被暫控七項「盜竊」罪，案件將於明日（9日）上午在觀塘裁判法院提堂。