西九龍破洗黑錢集團拘15人 涉清洗1.4億元犯罪得益

不法集團以3000元酬勞誘使他人開立銀行戶口清洗黑錢，西九龍重案組日前拘捕15人，他們利用50個戶口清洗1.4億元犯罪得益，部份戶口涉及25宗不同類型的詐騙案件，損失670萬港元。

被捕10男5女（25至58歲），部份有黑幫背景。西九龍刑事部留意到過去一年於區內的洗黑錢罪行有上升趨勢，西九龍重案組透過深入調查及情報分析，過去幾個月，鎖定一個洗黑錢集團。這個集團有四個骨幹成員，透過網上平台或社交媒體，招攬一些想搵快錢人士，遊說他們開立銀行戶口，報酬2000至3000元不等。

其後，他們將戶口以更高價錢售予其他犯罪集團用作洗黑錢，調查所得，這個集團運作超過一年，透過50個個人及公司戶口清洗約1.4億港元的犯罪得益。

本月6日，探員見其中一名集團首腦，再次向這些傀儡戶口人士進行交收，警方見到時機成熟，展開連串拘捕行動。

同日，西九龍重案組探員在大埔區找到集團主腦的車輛，並且埋伏，其間一名傀儡戶口持有人登車，在車內開設虛擬銀行戶口。兩人離開時，探員一擁而上。

同月6日及7日，警方在全港多處，拘捕集團另兩名骨幹成員，他們負責招攬傀儡戶口持有人，另11名曾被集團所招攬的傀儡戶口持有人。

警方重申洗黑錢是嚴重罪行，根據香港法例第455章有組織及嚴重罪行條例，一經定罪，可以罰款五百萬元及監禁14年。