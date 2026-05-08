旺角女子低層跳落街臉爆缸負傷逃跑 再推跌8旬輪椅翁 兩人俱送院

旺角山東街24號，今（8日)早上9時24分，有途人報案指，發現一名女子由大廈低層跳落地面，手及臉部受傷，幸她仍清醒，但未幾她即負傷跑離現場。警員接報到場，在附近發現一名年約80歲老翁手部受傷，將他送院治理，警方正調查事件。

現場有目擊者稱，該名長髮女子年約30多歲，非本地人，當時並無著鞋，赤腳由上址低層單位爬窗跳落地面後，臉部流血。「佢首先搖冧晒啲單車，好發狂，癲癲儍儍，同喪屍冇分別，行步路都唔穩，見到佢正面，半邊臉爆晒缸，好恐怖！」

目擊者又稱，「佢（女事主）跟住發癲咁，走去第一檔生果檔全部掃晒啲嘢，檔主話報警。」之後長髮女行經一名坐輪椅老翁身邊，不由分說捉住阿伯搖，「初頭細力，後嚟愈搖愈大力，阿伯都反咗出嚟（輪椅），仲揼阿伯。」隨後警車、消防及救護車趕至，將兩人送院。目擊者懷疑有人吸食藥物後神志不清。

其後警員登上一樓一間賓館，用爆破工具打爛玻璃門入內進行調查。