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尖沙咀女子捱的士撞受驚倒地 熱心長髮女十指緊扣安撫代報警

突發
更新時間：07:55 2026-05-08 HKT
發佈時間：07:55 2026-05-08 HKT

尖沙咀昨晚（7日）發生交通意外，一名26歲女子橫過馬路時遭的士撞倒受傷。現場有熱心市民守候在傷者身旁給予安撫及代為報案，體現人間有情。

事發於昨晚11時43分，26歲姓方女子在堪富利士道與加拿分道交界橫過馬路期間，被一輛的士撞倒，手腳擦傷倒地。救援人員接報趕至，將傷者送院救治，警方正調查意外起因。

社交平台流傳一段現場影片，顯示一名身穿白衣、短牛仔褲及拖鞋的女子倒臥在的士車頭，顯得極度驚恐且狀甚痛楚，不斷向旁人高呼：「報警，幫我報警Call白車！」

當時一名外籍男子及一名長髮女子見狀立即上前照料，長髮女子更溫柔地握住傷者的手，十指緊扣以示安慰，並鎮定地撥打電話報案：「呢度有位小姐畀的士撞親，依家需要Call白車。」影片引來網民熱議，紛紛盛讚該名長髮女子是「好人好事」。

 

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