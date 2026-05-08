珍惜生命｜黃大仙翠竹花園29歲男子燒炭 母親回家揭發惜太遲
更新時間：07:05 2026-05-08 HKT
發佈時間：07:05 2026-05-08 HKT
發佈時間：07:05 2026-05-08 HKT
黃大仙翠竹花園（7日）發生燒炭命案。周四（7日）晚上7時24分，翠竹街8號一個單位內，一名29歲姓譚男子被發現於廁所內燒炭輕生。其母親返家後揭發事件，隨即報警求助。
救援人員接報趕至，在男事主身旁發現一盆燒過的炭，經檢驗後證實他已當場死亡。警方在現場檢獲遺書，初步調查後不排除事主因生活不開心而萌生短見，死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
來源網址 : 珍惜生命大圍美松苑29歲男子燒炭-昏迷送院亡 | 星島頭條
https://www.stheadline.com/breaking-news/3569735/
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