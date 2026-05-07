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西環科士街打卡熱點發生車禍 女子遭的士撞傷腳送院

突發
更新時間：17:45 2026-05-07 HKT
發佈時間：17:45 2026-05-07 HKT

近年西環成為內地遊客的旅遊熱點，其中科士街與爹核士街交界的百年石牆樹更是超級熱門打卡聖地。今日（7日）下午3時許，一名23歲姓張女子在士街與爹核士街交界被一輛駛至的士撞倒，腳部受輕傷，由救護車送往瑪麗醫院治理。

西環科士街近期在社交平台小紅書爆紅，不少年輕內地旅客會到科士石牆樹群或附近一餐廳的「Hong Kong be happy」招牌合照，惟他們拍照時擅自走出馬路。早前已有網民批評遊客走出鐵欄範圍，於馬路中央「擺Pose」拍照，影響道路安全。

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