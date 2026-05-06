秀茂坪寶達邨兩男女倒斃單位內 警查死因
更新時間：16:45 2026-05-06 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-06 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-06 HKT
秀茂坪發生雙屍案。今日（6日）下午4時許，警方接獲一名男子報案，指較早前接獲70多歲兄長的尋死短訊，擔心他發生意外。搜救人員隨即到寶達邨達欣樓一單位調查，消防人員破門入內，發現有一男一女倒卧單位內，昏迷不醒，經檢驗後證實當場死亡。警方正調查事件。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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