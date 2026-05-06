秀茂坪寶達邨七旬男女倒斃單位 據悉為離婚夫婦 重案組追查
更新時間：23:18 2026-05-06 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-06 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-06 HKT
秀茂坪發生雙屍案。今日（6日）下午4時許，警方接獲報案，指懷疑有人於寶達邨達欣樓一單位內輕生，消防人員破門入內，發現有一對年長男女倒斃屋內。據了解，男死者被發現在單位廁所上吊，而女死者則倒卧床上，右臉瘀傷眼部紅腫，身上蓋有一張被。目前秀茂坪警區重案組第一隊正跟進案件。
消息指，兩名死者原為夫婦，分別77及71歲，育有一子，惜兒子已離世，至去年年中二人離婚，仍同住。今日較早時男方妹妹收到兄長短訊，內容為想輕生及與逝兒重聚。妹妹擔心兄長有意外，遂與弟弟兩人一同到事發單位拍門，卻沒有回應，急向警方報案，詎料揭發悲劇。
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「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
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