港珠澳大橋車禍｜退休夫婦港車北上 返港竟遇橫禍 疑涉煞車故障

港珠澳大橋香港口岸入境方向一部私家車，今日（5月4日）清晨直撞更亭翻側，副駕位62歲妻子重創不治，至於司機位67歲丈夫則清醒送院。警方經調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人死亡，拘捕扣查丈夫。據了解，夫妻均有佩戴安全帶，惟涉事車輛懷疑煞車故障。

消息指，兩夫婦家住港島東區，已經退休，早前透過港車北上計劃前往廣東，今日凌晨回港。當時兩夫婦均已通過關口檢查。當車輛接近通關廣場時，私家車失控撞倒14個雪糕筒，然後直衝一個更亭再翻側。

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現場為港珠澳大橋香港口岸入境方向。蔡楚輝攝

消防趕至救出二人，丈夫左腳骨折幸仍清醒，妻子則多處受傷昏迷，均被送往瑪嘉烈醫院救治，惜妻子回天乏術。經初步調查，夫妻均有佩戴安全帶，丈夫通過酒精呼氣測試，惟車輛煞車系統懷疑故障。

目前確實車禍原因仍待調查，案件由新界南總區交通部特別調查隊。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 1446與調查人員聯絡。

駕駛車輛的丈夫清醒送院治理。