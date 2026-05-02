深水灣壽山村道獨立屋遭爆竊 失名錶現金共值140多萬

今（2日）早上10時11分，深水灣壽山村道26號Orchid Hill一幢獨立屋發生爆竊案。警方接獲該住所的外傭報案，指後門鐵閘被打開，屋內多個樓層有被搜掠痕跡。警方接報到場調查，經初步點算後，匪徒盜去十隻名錶，總值約100萬港元，現金約40多萬港元，總損失約140多萬港元。

據了解，業主夫婦現正外遊，由三名外傭代為看管。外傭於昨晚9時檢查屋內一切正常，並已將所有櫃門上鎖。至今晨8時，外傭發現屋內多個樓層有搜掠痕跡，包括後門鐵閘被打開，並發現三條非原裝門匙插在閘上，地下亦遺留爆竊工具。

警方將案件列作「入屋犯法」，暫時未有人被捕。案件現由西區警區刑事調查隊第四隊跟進調查。