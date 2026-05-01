西環科士街打卡勝地兩女遭非禮 警查天眼拘36歲男子

西環旅客打卡勝地早前發生非禮案件，警方經翻查天眼後拘捕涉案36歲男子。警方於4月26日接獲報案，指兩名年約20至30歲女子在西區科士街及爹核士街交界戶外位置，懷疑被一名陌生男子非禮。案件交由西區警區刑事調查隊第六隊跟進。

西區警區刑事部人員經深入調查及翻查包括大量「銳眼」計劃下安裝的閉路電視片段後，昨日（4月30日）在黃大仙區拘捕一名36歲姓丘本地男子，涉嫌非禮。被捕人正被保釋候查，須於五月下旬向警方報到。

警方重申，猥褻侵犯屬嚴重罪行，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，一經定罪，最高可判處監禁十年。警方強調，對此類案件高度重視，定必全力追查，將涉案人士緝拿歸案。警方亦呼籲市民，如不幸遭受非禮，或目睹相關案件，應立即舉報，以便警方盡早將犯案者繩之於法。