宏福苑執拾︱望拾回有紀念價值物品 遺憾85歲母親未能上樓 居民嘆無奈
更新時間：09:20 2026-05-01 HKT
發佈時間：09:20 2026-05-01 HKT
發佈時間：09:20 2026-05-01 HKT
大埔宏福苑大火的災民，近日陸續獲安排上樓執拾；今（5月1日）是宏泰閣、宏建閣居民最後一日上樓。有居民帶着紅白藍大膠袋上樓執拾，其中住宏泰閣陳小姐孭了大背囊到來。她說要爭取時間執拾，希望拾回有紀念價值及貴重的物品。
她坦言85歲的母親欲上樓亦無能為力。「叫佢行14層樓有困難，有邊個唔想上樓，講真一句，冇能力上，如果開返𨋢，上幾轉都冇問題，但依家要行樓梯，就冇辦法！現在只能嘆無奈！」
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