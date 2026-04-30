五一黃金周｜海關加強巡查購物熱點及宣傳 保障消費者權益

內地勞動節五一黃金周將至，香港海關由昨日（4月29日）起加強巡查全港各區購物熱點，提醒商戶必須要遵守《商品說明條例》（《條例》）規定，以保障本地消費者和訪港旅客的消費權益。關員除了巡查購物熱點外，亦會到油尖旺、紅磡、土瓜灣和銅鑼灣等旅遊購物區的藥店、參茸海味店、珠寶首飾店及小販攤檔進行合規宣傳教育，提醒零售商戶和旅遊從業員遵守《條例》規定。

海關人員亦會於陸路口岸派發宣傳單張，提醒旅客及本地消費者要光顧信譽良好的商店；在選購貨品前應留意其規格，多作比較；付款前要確認總價格和計價單位，並於購物後保留單據及相關紀錄，若日後需作出申訴，可作為憑證。如對貨品的真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。

海關十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。

根據《條例》，商戶如使用不良營商手法，包括就商品作出虛假說明、誤導性遺漏、作出具威嚇性營業行為及先誘後轉銷售行為；或銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可透過24小時熱線182 8080、專用電郵[email protected]或網上表格，舉報懷疑違反《條例》的事宜。