Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五一黃金周｜海關加強巡查購物熱點及宣傳 保障消費者權益

突發
更新時間：16:15 2026-04-30 HKT
發佈時間：16:15 2026-04-30 HKT

內地勞動節五一黃金周將至，香港海關由昨日（4月29日）起加強巡查全港各區購物熱點，提醒商戶必須要遵守《商品說明條例》（《條例》）規定，以保障本地消費者和訪港旅客的消費權益。關員除了巡查購物熱點外，亦會到油尖旺、紅磡、土瓜灣和銅鑼灣等旅遊購物區的藥店、參茸海味店、珠寶首飾店及小販攤檔進行合規宣傳教育，提醒零售商戶和旅遊從業員遵守《條例》規定。

海關人員亦會於陸路口岸派發宣傳單張，提醒旅客及本地消費者要光顧信譽良好的商店；在選購貨品前應留意其規格，多作比較；付款前要確認總價格和計價單位，並於購物後保留單據及相關紀錄，若日後需作出申訴，可作為憑證。如對貨品的真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。

海關十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。

根據《條例》，商戶如使用不良營商手法，包括就商品作出虛假說明、誤導性遺漏、作出具威嚇性營業行為及先誘後轉銷售行為；或銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可透過24小時熱線182 8080、專用電郵[email protected]網上表格，舉報懷疑違反《條例》的事宜。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
2026-04-29 14:30 HKT
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
影視圈
8小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
飲食
6小時前
台北車站性侵71歲港女遊客 通緝犯一審遭判5年2月
01:21
台北車站性侵71歲港女遊客 通緝犯一審遭判5年2月
兩岸熱話
6小時前
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
周潤發跑步被指瘦到脫相 一原因影響肌肉顯蒼老 外貌不敵同期一男星
影視圈
23小時前
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
旅遊
7小時前
星島申訴王| 70後中女高調曬約會豪食$3200大餐 「埋單俠」現身回應 結局大逆轉
申訴熱話
2026-04-29 16:55 HKT