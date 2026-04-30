荃灣區兩「三無」大廈劏房戶遭爆竊 43歲無業漢被捕
更新時間：15:37 2026-04-30 HKT
發佈時間：15:37 2026-04-30 HKT
發佈時間：15:37 2026-04-30 HKT
警方於今年4月先後接獲兩名荃灣區居民報案，指他們的住所大門被人用硬物撬開，單位內有被搜掠的痕跡，並損失財物。荃灣警區人員經深入調查及情報分析後，於昨日（29日）以涉嫌「爆竊」罪拘捕一名43歲本地男子。
涉案的失物包括現金、手錶、手袋及珠寶等，總值約1.7萬元。調查顯示，兩宗案件同涉及兩幢「無保安」和「無閉路電視」舊式唐樓內的劏房單位，賊人會通過未有上鎖的大閘進入大廈，並利用螺絲批或鐵筆等硬物，撬開目標單位的大門進行爆竊。
荃灣警區人員透過翻查附近大量的閉路電視片段，包括銳眼計劃下的閉路電視片段，以及經情報分析，鎖定涉案賊人的身份；並於昨日採取行動，以涉嫌「爆竊」罪拘捕一名43歲男子。被捕男子報稱無業，他被扣留調查，警方正調查他有否涉及更多案件，案件交由荃灣警區重案組第一隊跟進。
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