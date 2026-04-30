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長沙灣貓店長「芝麻」上周五被偷 貓主：已經尋回

突發
更新時間：13:45 2026-04-30 HKT
發佈時間：13:45 2026-04-30 HKT

長沙灣永隆街一間店舖貓店長「芝麻」，上周五（24日）晚被一對男女偷去，事隔六日，貓主黃小姐對《星島頭條》表示，「芝麻」已經尋回，並指抱走「芝麻」的人在網上發現有關消息，主動致電聯繫貓主歸還。  

事發於上周五晚上9時42分，根據貓主上載的片段，該對男女年約30歲，女子長頭髮，男子留鬚及載鴨舌帽，他倆將「芝麻」放進膠袋內，「芝麻」一度掙扎跳落地，女子見狀笑逐顏開。

貓主黃小姐於本周一（27日）日在網上發文，表示飼養「芝麻」約四年，非常有感情，要求街坊認識偷貓男女與她聯絡，並指已報警，希望兩人盡快歸還。

相關新聞：長沙灣永隆街貓店長被偷 貓主發文望賊歸還 警列盜竊跟進

 

 

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