伊利沙伯醫院男院友危站簷篷 持角鐵與警對峙逾兩小時獲救

今日（30日）早上5時52分，警方接獲報案，指一名男子在加士居道30號伊利沙伯醫院A座一樓攀出窗外，站在簷篷懷疑企圖跳樓，險象環生。

救援人員到場，男子手執角鐵，在離地約3米的簷篷上來回踱步，不時走近邊緣位置。其間警員持盾牌與事主對峙，消防員亦在地面打開救生氣墊戒備，以防意外發生。人員展開游說，又遞上一支水，直至早上8時許男子終被勸服，自動放下角鐵返回安全地方，其後獲安排在醫院檢查。

消息稱，涉事男子是醫院院友，據初步了解他有精神問題，有人聲稱「唔想俾人綁住」，遂於今晨持角鐵敲爛玻璃窗，攀出窗外危站簷篷上。人員營救期間，有職員向男子勸說：「你未沖涼喎，你落嚟沖涼先」。事件擾攘逾2小時最終和平解決，男子被勸服返回安全地方。

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「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

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明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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