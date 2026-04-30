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伊利沙伯醫院男院友危站簷篷 持角鐵與警對峙逾兩小時獲救

突發
更新時間：08:56 2026-04-30 HKT
發佈時間：07:51 2026-04-30 HKT

今日（30日）早上5時52分，警方接獲報案，指一名男子在加士居道30號伊利沙伯醫院A座一樓攀出窗外，站在簷篷懷疑企圖跳樓，險象環生。

救援人員到場，男子手執角鐵，在離地約3米的簷篷上來回踱步，不時走近邊緣位置。其間警員持盾牌與事主對峙，消防員亦在地面打開救生氣墊戒備，以防意外發生。人員展開游說，又遞上一支水，直至早上8時許男子終被勸服，自動放下角鐵返回安全地方，其後獲安排在醫院檢查。

消息稱，涉事男子是醫院院友，據初步了解他有精神問題，有人聲稱「唔想俾人綁住」，遂於今晨持角鐵敲爛玻璃窗，攀出窗外危站簷篷上。人員營救期間，有職員向男子勸說：「你未沖涼喎，你落嚟沖涼先」。事件擾攘逾2小時最終和平解決，男子被勸服返回安全地方。

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明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
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撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
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