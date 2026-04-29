珍惜生命｜香港仔華富邨女子疑工作困擾 墮樓死亡

香港仔華富邨有人墮樓死亡。今日（29日）早上8時37分，華樂樓一名女子從高處墮下，倒臥在平台不省人事。救援人員到場，惜32歲姓楊女事主已當場死亡。

警方沒有檢獲遺書， 經調查後相信女事主從電梯大堂墮樓。據悉，死者生前受情緒病及工作問題困擾，其死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service