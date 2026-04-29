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宏福苑執拾｜宏志閣居民5.13日起分5日上樓 麥美娟：每日開較少樓層避免塞𨋢

突發
更新時間：13:50 2026-04-29 HKT
發佈時間：13:50 2026-04-29 HKT

大埔宏福苑未受大火波及的宏志閣居民，可於5月13日至17日上樓執拾，當局容許居民聘請搬屋公司。民政及青年事務局局長麥美娟表示，當局已委託承建商維修大廈升降機，方便居民上落，而考慮到居民可能擔心因多搬東西而出現「塞𨋢」情況，所以每天開放的層數比較少，約6、7層，亦不會安排同一時段有過多單位住戶使用同一部升降機。

麥美娟今日（29日）會見傳媒時表示，宏志閣共有3部升降機可供居民使用，分別開放予「1、4、7」；「2、5、8 」及「3、6、9」層數的居民，但上樓人數等限制仍與其他7座相若。她指出，宏志閣每日上樓層數不多，首日開放7層，其餘日子開放6層，因考慮到居民有升降機可能會想「搬多啲嘢」，但擔心出現「塞𨋢」情況，故政府每日開放較少層數，希望每部升降機不會有過多單位住戶使用。

她形容，當局減少每日上樓層數，同時增加宏志閣居民上樓日數，其實居民上樓執拾的日數「長咗」。麥美娟又表示，宏志閣的升降機需有維修保養承建商當值才能開放，現時有一承建商可負責在居民上樓時「開𨋢」。同時若住戶有需要，都可以登記搬運公司人員陪同上樓。

社會福利署署長杜永恒則表示，絕大部分上樓個案已順利完成，或有少部分個案業主和住戶有不同意見，前線社工將細心聆聽居民訴求，冀當中可達成共識、妥協，順利上樓。若居民上樓後繼續有訴求需協助，署方將繼續以情、理、法兼備的形式支援。
 

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