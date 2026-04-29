深水埗警反罪惡拘14人 涉違反逗留條件及非法入境

深水埗警區人員聯同相關部門人員昨日（28日）在深水埗及長沙灣區展開代號「冠軍」（CHAMPION）的跨部門反罪惡行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕14人，包括13名內地女子及1名內地男子，年齡介乎37至62歲，分別涉嫌「違反逗留條件」及「非法入境」。所有被捕人現正被扣留調查，部份將會被轉交相關部門跟進。

被捕人士帶署調查。



根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁三年。另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款五十萬元及監禁十年。

