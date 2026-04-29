Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑執拾｜第三輪上樓 宏泰閣涉死亡單位派心理學家支援 政府5.4後盡快公布再上樓安排

突發
更新時間：09:33 2026-04-29 HKT
發佈時間：09:33 2026-04-29 HKT

大埔宏福苑七幢受火樓宇居民分批返回單位執拾，今日（29日）是第三輪安排的第一日，開放予居民上樓的是宏泰閣5個樓層及宏建閣10個樓層。政務司副司長卓永興和民政及青年事務局局長麥美娟，早上視察情況。

卓永興表示，今日是政府安排七幢樓宇居民上樓執拾的第10日，由即日起至5月1日宏泰閣和宏建閣居民分批上樓。他指出，由於宏泰閣與宏昌閣同樣是焚毀情況比較嚴重，居民需要特別支援。居民會由一名警員陪同上落樓，凡涉及死亡個案的單位，每戶會獲安排由社會福利署一名社工及一名臨床心理學家陪同上樓，如個別住戶有需要，社署會增派社工及臨床心理學家增援。

相關新聞：宏福苑執拾｜第9日130戶上樓 警方再籲市民切勿放飛無人機

卓永興續指出，過去9日，完成上樓執拾的宏新閣、宏昌閣、宏仁閣和宏道閣4幢大廈的的居民有951戶，共3,441人。其中401戶、共894人上落大廈一次，秩序良好，運作大致暢順。其間當局收到75宗求警協助個案，15宗上樓期間身體不適個案，以及5宗需接受心理輔導的個案。

居於宏建閣40多年的低層戶林先生，今早一行4人上樓執拾。他指單位損毀並不嚴重，「想快啲攞返啲嘢」、「想快啲完啦件事」。

宏福苑居民自本月20日起分批上樓執拾，政府每日出動過千名來自不同部門的人員，包括警務處、民安隊、消防處、醫療輔助隊、民政事務總署、社會福利署、房屋署和房屋局，以及地區服務及關愛隊伍義工；同時已啓動「全政府動員」機制，跨部門額外動員支援居民。在「全政府動員」機制下，公務員事務局統籌9個政府部門動員公務員組成政府應急隊，支援上樓安排。 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖掀議 女事主突改口稱「與閨蜜幻想」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
特級怨種︱野蠻阿婆護短「熊孩」孫狂罵司機 天津漢2年發同一片835次訴不公
奇聞趣事
2026-04-28 07:30 HKT
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
落難手機龍頭成功轉型發「光」 諾基亞股價16年高 專家解讀光通訊市場前景大｜星市攻略
投資理財
5小時前
以同理心點亮不平凡 師生並肩跨越成長障礙 匡智張玉瓊晨輝學校六度榮膺行政長官卓越教學獎 陪伴學童綻放閃亮人生 點亮不平凡的軌跡：信念驅動創新改變
教育資訊
2小時前
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
影視圈
18小時前
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
影視圈
13小時前
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去
飲食
18小時前
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
19小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
食用安全
19小時前