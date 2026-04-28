入境處接舉報即日巡新蒲崗商廈 拘7裝修黑工及內地監工

入境處今日（28日）收到市民舉報後，即日巡查新蒲崗一商廈裝修單位，拘捕7名裝修黑工，包括5名內地旅客及2名印度籍逾期逗留人士，以及一名負責監工的內地男僱主。據了解，被捕黑工每日領取300至400港元薄酬。入境處強調將持續執法保障本地就業市場，呼籲市民透過「185 185」專線舉報非法勞工。

入境處特遣隊入境事務主任洪梓龍表示，處方一直密切關注非法勞工活動趨勢，並會適時有力針對性執法，打擊不同行業非法勞工，保障本地勞工市場。其中，入境處「舉報非法勞工專線185 185」今日收到舉報，指新蒲崗某商業大廈一間裝修中單位，懷疑非法勞工從事裝修。入境處特遣隊接報隨即部署到場執法，成功拘捕7名非法勞工及1名涉案僱主。

被捕7名黑工（19至42歲）當中，4男1女為內地旅客，另外2男為印度籍逾期逗留旅客，7人全部在裝修中單位被截獲，分別負責倒泥頭、室內裝修及電器安裝等，每日收取日薪港幣300至400元不等。至於懷疑僱主為一名39歲內地男子，在現場負責監工。

入境處強調正嚴肅追查案件，不排除更多人被捕。入境處呼籲僱主必須確保僱員合法受僱，市民亦可使用舉報「舉報非法勞工專線185 185」 、傳真2824 1166、電郵[email protected]、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格，向入境處舉報僱用非法勞工活動。